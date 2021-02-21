Ermenek'te 2 belde ve 26 köy, koronavirüs vaka artışı sebebiyle karantina altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayından itibaren kademeli olarak normalleşmenin başlayacağını açıklaması üzerine normalleşme sürecine dair araştırmalar çoğalmıştı. Vaka sayılarını kontrol altına almak amacıyla karantina başlatılan Ermenek'in haritadaki yeri merak ediliyor. Ermenek nerede, hangi ile bağlı? Ermenek'in haritadaki yeri

ERMENEK NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI?

Ermenek, Karaman iline bağlı bir ilçedir. Kentin tarihteki adı Yunanca: Germenikopolis`tir. 1845 Yılında Konya Eyaleti'ne bağlı sancak merkezi olmuş, 1910 yılında ilçe yapılmış, önce Konya'ya sonra Mersin'e bağlanmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile beraber yeniden Konya'ya bağlanmış, 1989'da Karaman'ın il olmasıyla Karaman'a bağlanmıştır.

Ermenek ilçesi, Karaman Merkez'e 120 km uzaklıktadır. Ermenek ilçesi Karaman Başyayla ve Sarıveliler ilçeleriyle Antalya'nın Gazipaşa, Mersin'in Anamur, Gülnar ve Mut ilçelerine komşudur.