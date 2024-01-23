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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:54
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        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde tütün mamullerinin yasa dışı ticaretiyle mücadele amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı Uygulama Noktası'nda durdurdukları araçta, dedektör köpeği 'Hera'nın desteği ile yaptıkları aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 900 paket sigara ve 240 paket tütün ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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