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        Erzincan'da tehdit suçuna karıştığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da, tehdit suçuna karıştıkları iddiasıyla iki gruba yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:57
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        Erzincan'da tehdit suçuna karıştığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da, tehdit suçuna karıştıkları iddiasıyla iki gruba yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit suçuna karıştığı iddia edilen iki gruba yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 8 ikamet, 1 iş yeri ve şüphelilerin kullandıkları araçlarda arama yaptı.

        Belirlenen adreslerdeki bazı evlerde koçbaşı kullanılan operasyonda H.G, S.A, G.M, S.M, Y.E.Ö. ve T.İ. gözaltına alındı.

        Ekipler yaptıkları aramalarda, 308 tüfek fişeği, 19 tabanca fişeği, 43 boş kartuş, 1 mavzer fişeği, 3 havalı tüfek, 6 tüfek, 2 dürbün, 1 kalaşnikof ile süngüsü, 157 kalaşnikof fişeği, 1 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı tabanca fişeği, 5 sallama, 7 bıçak, 4 hançer, 2 kılıç, 2 muşta, 2 biber gazı, 1 cop, 2 metal kelepçe, 8 şarjör ve 2 tüfek sabitleme ayağı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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