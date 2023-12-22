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        CEKUT'un melekleri eğitimde

        ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, ceza ve infaz kurumlarında oluşabilecek acil durumlar ile doğal afetlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için oluşturulan, Cezaevi Kurtarma Teşkilatı'nın (CEKUT) kadın ekipleri, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:40
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        CEKUT'un melekleri eğitimde
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        ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, ceza ve infaz kurumlarında oluşabilecek acil durumlar ile doğal afetlerde can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için oluşturulan, Cezaevi Kurtarma Teşkilatı'nın (CEKUT) kadın ekipleri, eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, CEKUT eğitmenleri tarafından 5 günlük eğitime alınan 27 kadın gönüllü, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor. Bursa, İstanbul, Kayseri, Ankara, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Isparta, Gaziantep, Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'den eğitime katılan, ceza infaz kurumlarında görevli kadın personel, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ve karla kaplı zeminde özveriyle çalışıyor. Bilgilerini artırmak hedefiyle, öğle molalarında yemekhaneye gitmek yerine eğitim alanına getirdikleri kumanyayı yiyen gönüllü kurtarıcılar, ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları parçalıyor.

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