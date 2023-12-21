Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 21.12.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -7 -2 Hakkari YKY -10 -4 Sarıkamış KY -4 Ergan KY -5 -1 Kartalkaya KY -1 Zigana KY -3 3 Kartepe KY 3 8 Erciyes KY -4 1 Yalnızçam KY -4 3 Abalı KY -5 3 Yıldızdağı KY 2 Çambaşı KY 2 Denizli KY -3 3 Hesarek KY -3 -2

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)