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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 03:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 03:33
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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Gürcistan uyruklu J.K'nin (38) kullandığı BB 368 M plakalı tır, Erzurum-Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan tırın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

        Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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