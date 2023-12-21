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        Erzurum'da "Şeb-i Arus" etkinliği düzenlendi

        Erzurum'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla "Şeb-i Arus" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 00:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:35
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        Erzurum'da "Şeb-i Arus" etkinliği düzenlendi
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        Erzurum'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı ve 2023 Mevlana Yılı dolayısıyla "Şeb-i Arus" etkinliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Guruh-i Defnevazan-i sema grubu, musiki ve ilahi dinletisi sundu.

        Ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin sema ve dans gösterisi yaptığı programda, şiirler okundu, Mevlana'dan hikayeler anlatıldı.

        ETÜ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü öğretim görevlisi Dr. Pune Karimi, yaptığı konuşmada, Mevlana için 17 Aralık'ın özel bir gün olduğunu söyledi.

        Şeb-i Arus'un "tören ve kutlama gecesi" olduğunu belirten Karimi, "Bu olay aslında ilginç bir durum, nasıl oluyor da ölüm kutlanır diye düşünülüyor ama yaşamı o kadar saygın ki onun bitişi kutlanıyor. Bu müthiş bir konudur. Mevlana o kadar kendi yaşamından emin ölmüş ki ölmeden önce 'Ben ölürsem bunu deflerle kutlayın.' demiş. Kendine o kadar güvenip inanıyor. Ölüm tasavvufta en mistik şeydir." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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