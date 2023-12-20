Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da cip ve otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, S.A.'nın (57) kullandığı 06 FA 262 plakalı cip, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde karşı şeritten gelen Ö.C. (41) idaresindeki 55 H 0244 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden ağır yaralanan S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        Aslan'ı Kerem sırtladı!
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        "Sağlıkta şiddet suçu cezasız kalamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi'ye telefon
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        İsmail Kartal: Biraz hasarlı oldu bu üç puan
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Batsman böyle istedi!
        Batsman böyle istedi!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Fenerbahçe'de Fred ve Mert Hakan kırmızı gördü!
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Amerika gibi başarabilecek miyiz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum'da bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu
        Erzurum'da bir üniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulundu
        Erzurum güneş enerjisi potansiyeliyle öne çıkıyor
        Erzurum güneş enerjisi potansiyeliyle öne çıkıyor
        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerin...
        Rus generalin yazdığı Sarıkamış'ta donarak şehit olan binbaşı ve askerlerin...
        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı
        Kızak yapımıyla başladığı marangozlukta 55 yılı geride bıraktı