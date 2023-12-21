Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Erzurum'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Rabia Ana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Hikmet E'yi durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan üst aramasının ardından şüphelinin, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 5 ay 27 gün hapis cezası olduğu belirlendi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.