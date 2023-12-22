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        Erzurum'da bir araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da bir araçta 1 kilo 6,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:06
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        Erzurum'da bir araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Erzurum'da bir araçta 1 kilo 6,46 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatını önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerce bir araçta narkotik köpeği "Magnum" ile yapılan aramada, sırt çantasına gizlenmiş vaziyette 1 kilo 6,46 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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