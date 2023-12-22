Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev devir teslim töreni yapıldı

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Hasan Aykut, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Cemil İlbaş'tan teslim aldı.

Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Aykut, bugüne kadar Erzurum'da güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Cemil İlbaş'a yeni görevinde başarılar dileyen Aykut, "Allah mahcup etmesin. Ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda uzun yıllardır hizmet veriyorum. Sosyal hizmet kökenliyim. Bakanlığın her alanında farklı görevlerde pozisyonlarda çalıştım. Sizlerin desteğiyle inşallah Erzurum'da çok daha güzel şeyler yapacağız. Müdürümüze de yeni görevi hayırlı olsun." diye konuştu.

İlbaş da bir nöbet değişimi olduğunu belirterek Hasan Aykut'a yeni görevinin "hayırlı" olmasını diledi.

Genel olarak iyiliklerin sayısını artırarak hareket ettiklerini vurgulayan İlbaş, "Çocuklarımızın özellikle yetişmesi noktasında sportif alanlarda gerçekten tarih yazdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sanatsal alanlarda yine yapmış olduğumuz projelerle hakeza aynı şekilde. Dini değerler eğitimi noktasında çocuklarımız standartların gerçekten çok üstünde ve personel eğitimi ve yaklaşımı noktasında da yine aynı şekilde bir duruma sahibiz." dedi.

Bütün çalışmaları ekip olarak yaptıklarını belirten İlbaş, "Bir başarı ve başarısızlık varsa da ekip olarak yaptık. Hep beraberce bu işi yaptık. Biz şu felsefeyi hep güttük. Biz pozitif olanı artıralım, mutluluk alanlarımızı artıralım, negatif olanlar kendiliğinden azalsın, yok olsun. Çünkü ortaya doğruyu koymalısın ki yanlış olan kalksın." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurum müdürleri ile personellerinin katıldığı törende İlbaş, makam odasında Hasan Aykut'a çiçek takdim etti.