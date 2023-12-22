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        Kış turizminin gözde merkezi Palandöken'de yılbaşına özel hazırlıklar yapıldı

        MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:22
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        Kış turizminin gözde merkezi Palandöken'de yılbaşına özel hazırlıklar yapıldı
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        MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşında yurt içi ve dışından gelecek çok sayıda tatilciyi ağırlayacak.

        Havalimanına yakınlığı, sezonu erken açması gibi özellikleriyle öne çıkan, uzun ve dik pistleriyle dikkati çeken Palandöken'e her yıl binlerce kayaksever geliyor.

        Snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi seçeneklerinin de sunulduğu Palandöken'de, hem profesyonel hem de acemilerin kayak yapabileceği birçok alternatif pist bulunuyor.

        Uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kayak yapılabilen merkezde kar kalınlığı bir metreyi geçti.

        Yılbaşı rezervasyonlarını alan merkezdeki turizmciler, yeni yıla kayak yaparak girecek turistler için tüm hazırlıkları tamamladı.

        Kayakçıların meşaleli gösteriler yapacağı, havai fişek gösterisi ve müzik programlarının düzenleneceği, çeşitli lezzetlerin sunulacağı merkezde, otelciler yılbaşı gecesini yüzde 100 dolulukla geçirmeyi öngörüyor.

        Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, kayak sezonunun yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

        Pistlerde bir metre kar bulunduğunu ve tamamının açık olduğunu belirten Akça, şöyle konuştu:

        "Artık yılbaşı moduna girdik, rezervasyonlarımız yoğun bir şekilde geliyor. Şu anda yüzde 70-75 doluluk oranını yakaladık, kısmet olursa yüzde 100 dolulukla yılbaşını kapatacağız gibi görünüyor. Bu yıl gastronomiden değişik Erzurum tatları sunacağız. Bütün personelimiz hazır. Yılbaşında değişik aktivite ve eğlenceler var. Meşaleli kayaklar, snowtrackla yapılacak akrobatik gösteriler, müzik programları, dolu dolu eğlenceler, kayak hocalarının pistte akrobasi gösterileri var. Özellikle 31 Aralık gecesi muhteşem bir yılbaşı gecesi Palandöken'de kayakseverleri bekliyor."

        - "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

        Başka bir otelin genel müdürü Bora Kanber, Palandöken'deki oteller olarak yılbaşına hazır olduklarını anlattı.

        Hazırlıklardan bahseden Kanber, "Dağda iki otelimiz var. Birinde gala düzenimiz, canlı müziğimiz, DJ performansı, kayak hocalarının meşaleli şovu gibi misafirlerimizi 2024'e eğlendirerek girmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Palandöken'de şu anda son 10 yılın en iyi karı var. Yılbaşında Palandöken'i seçenler, bu güzel pistlerde kayma şansını ayrıca yaşayacak. Baktığımız zaman Türkiye'deki kayak merkezleri şu anda geçen seneki gibi kar kuraklığı içerisindeler ama Palandöken bu sene yoğun bir kar yağışı aldı." diye konuştu.

        Merkezdeki bir otelin turizm koordinatörü Ali Güney de misafirlerin keyifli bir kayak tatili geçirip mutlu şekilde kentten ayrılacağını söyledi.

        Yılbaşı öncesi yoğun çalıştıklarını dile getiren Güney, "Hazırlıklarımız iyi. Şu anda yüzde 80 bir doluluk oranımız var. Bunu yüzde 100'e çıkarmaya çalışıyoruz. Palandöken her zamanki gibi Türkiye'deki ilk kayağa başlayan yer oldu. Bunun için bu durumdan memnunuz. Her yıl olduğu gibi otellerimizin hepsinde eğlencelerimizi, organizasyonlarımızı yapıyoruz. Yılbaşında gelen misafirlerimiz hem kayağını yapacak hem de dolu otellerimizde eğlencelerimiz ve sanatçılarımızla güzel bir yılbaşı gecesi geçirecek." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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