Erzurum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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