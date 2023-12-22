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        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 13:51
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        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
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        Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

        Operasyonda Aşkale ve Yakutiye ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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