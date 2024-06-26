Eşinin uykusunda boğazını kesmişti! İddianame tamam!

Antalya'da olay, Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmandaki dairede meydana geldi. Maddi sıkıntılar nedeniyle tartıştığı eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açan Antika Ayer (52), olaydan 1 hafta önce eşi Vezir Ayer (51) ile barıştı.

UYURKEN BOĞAZINDAN BIÇAKLADI DHA'da yer alan habere göre 12 Mart'ta saat 03.00 sıralarında Vezir Ayer, yanında uyuyan eşi Antika Ayer'i boğazından bıçakladı. Vezir Ayer, ardından banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ ENGELLENDİ İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi.

KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ Ekipler, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü ve tedavisinin ardından gözaltına alındı. Vezir Ayer, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.