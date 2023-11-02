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        Haberler Yaşam Eski Türk İsimleri ve Anlamları - Eski Türkçe Kadın ile Erkek İsimleri ve Anlamları Nedir?

        Eski Türkçe isimler ve anlamları nelerdir?

        Eski Türk isimleri, kültürümüzün derinliklerinde yatan zengin bir mirastır. Özellikle eski Türk kadın isimleri ve eski Türk erkek isimleri, günümüzde hala birçok aile tarafından tercih edilmektedir. Hatırlanacağı gibi, eski dönemlerde bebeklere isim verilirken Türk kültürü, örf ve adetlerine göre isimler seçiliyordu. Bu isimler de genellikle saf Türkçe olarak da adlandırılan öz Türkçeden seçiliyordu. Öz Türkçe isimlerin, dilin saf ve özgün yapısını yansıtarak, yeni nesillere taşıdığına inanılmaktaydı. Peki, eski Türkçe erkek, kadın ve çocuk isimleri neler? İşte, eski Türk isimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:40
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        Eski Türk isimleri, tarih boyunca kültürümüzü yansıtan değerli hazinelere sahiptir. Eski Türk kadın isimleri ve erkek isimleri, dilimizin zenginliğini ve derinliğini ortaya koyar. Öz Türkçe isimler, dilimizin otantik yapısını yeni nesillere aktarır. Eski Türkçe çocuk isimleri ise anlamı ve melodisiyle hala popülerliğini korumaktadır. Bu eski Türkçe isimler, geçmişten gelen köklü bir mirası yaşatmaya devam ediyor. Peki, eski Türk isimleri ve anlamları nelerdir? İşte eski Türkçe kadın, erkek ve çocuk isimleri...

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        Eski Türkçe Erkek İsimleri

        Listemizde çocuğunuz için seçebileceğiniz en güzel, duyulmamış ve nadir görülen eski Türk erkek isimleri ile eski Türk kız isimleri vardır. İşte, eski Türk erkek isimlerinden bazıları...

        Akman Temiz, soylu

        Artuk Zenginlik

        Adanmiş Adaklı,adak olmuş

        Aykaç Hatip

        Atmiş Atma eyleminde bulunmuş (ok,kargı vb.)

        Atsak Ünlü, adı duyulan

        Bertuğ Engel tanımayan

        Bumin Derleyen, toplayan

        Bakirsokum birl. Bakır/Sokum (Kuzey Türklerinde, Merih yıldızı

        Barunduk Sığınılacak yer, barınak

        Başalmiş 1- Öncü,önder 2- Düşmanını yenip, yoketmiş

        Biçkas Kağan ve Hanlara yapılan bağlılık andı

        Cengiz Deniz, ünlü kağan

        Caymaz Cesur, kararlı

        Celasun (Çalasun) 1- Delikanlı 2- Cesur, savaşçı 3- Becerikli, eli tez.

        Celme Çalım, fiyaka, gösteriş

        Cengel Hafif, ince

        Ceren Ceylan, ahu, gazel

        Cerkuday birl. Yer/Kutay Eski dönem yer tanrısı

        Dumrul Okun sivri ucu, efkarlı

        Dansik (Tansık) Olağanüstü, fevkalade

        Darulgan alıngan, nazlı

        Debret Kımıldayış, devinim

        Demirdöğen birl. Demir/Döğen mec. Acı kuvvet sahibi

        Dilim kesik, bölüm, bölünmüş, biçimlenmiş

        Ecevit Çalışkan

        Ediz Değerli

        Ergün Yumuşak huylu

        Erkut Güçlü, kutsal

        Erkin Bağımsız

        Ertan Tan zamanı

        Erendiz Jüpiter

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        Eymen Alçak gönüllü, yardımsever

        Esrimiş Kendinden geçmiş

        Estelik Yadigar, hatıra

        Gökhan Gök gibi büyük, Mavi Han

        Gültekin Ateş Tigini, Göktürk Kağanlığı'nda komutan

        Gencer Yeni yetişen yiğit

        Gelek (Gelik) halef, sonraki

        Gelgeç Geçici, kalıcı olmayan

        Geniş Yaygın, enli, engin

        Gezginsu birl. Gezgin/Su ...Irmak

        Hıncal Öcünü alan

        Han 1- Devlet başkanı 2- Kağana bağlı, özerk devlet başkanı 3- beylik başkanı, yönetici

        Hanim 1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat

        Hanli Yurttaş, Bir Han’a bağlı kişi, Bağımsız bir devletin mensubu

        Hatun (Katun) 1- Kağan’ın evdeşi, kraliçe 2- Saygı duyulan, görgülü hanım Türkçe’deki, kadın sözcüğü buradan gelir.

        Homar (Humar) Yakışıklı, çekici, güzel, süslü, fiyakalı

        Hun (Kul) Koyun, koyunlu

        Huş Bir çam ağacı türü I harfi ile başlayan isimler

        Ilbay Vali

        Iğircik Fecir

        Imirgi Taze, körpe

        Iraz (Irıs, uraz) 1- Baht, talih, mutluluk 2- Cesaret, gözü pek olma

        Isrik Okşayıcı, sarıcı, ısıtıcı

        Içbuyruk birl. İç/Buyruk

        Incesen Huzur ve güvenlik, sükunet

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        Irençin 1- Bağımsız, başına buyruk 2- Güçlü, dayanıklı

        Kongar Sarı ve siyah arasında bir renk

        Koray Hareketli

        Kubay Temizlik Tanrıçası

        Kunter Sağlam

        Kutadgu Kutlu, yararlı

        Kutan Dua

        Kutay Ateş, Şamanların ateş tanrısı ipek

        Kuyaş Güneş ışığı

        Kağan Lider

        Kaşgar Cesur, üstün nitelikli

        Kayra Tanrı'nın dünyadaki iyilik ve bilgeliği

        Mangalay 1- Alın, yüz, cephe 2-Süvari, iyi ata binen

        Mençik Mülkiyet, mal varlığı

        Mengilik Sonsuzluk

        Metehan birl. Mete/Han

        Mingir Çok külliyetli.

        Moğol Kaygı,endişe,hüzün

        Obulaz (Oblas, oflas) 1- Gözü pek, atılgan 2- Alicenap, yüce gönüllü.

        Ogün Yıl dönümü

        Olcayto Şanslı

        Orçun İyi ahlaklı

        Oğulganmiş Oğlu olmayan

        Pekin Acımasız

        Peçen Çayır, çimen, çayırlık, otlak

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        Peçenek 1- Otlak, çayırlık 2- Bacanak

        Pinar Kaynak, kaynarca, göze

        Pişkin Olgun, pişmiş

        Saner Ünlü

        Selçuk Hatip

        Sencer Kılıç saplayan

        Sağunmuş 1- Özlem içinde olan 2- Düşünen, düşünceli 3- Davet eden, davetkar

        Salaman Salınan, bırakılan, azat edilen, serbest, azade

        Saldirmiş Hücum etmiş, taarruz etmiş

        Sapurluş Devrim, ihtilal, ayaklanma, ayrılma

        Siyurgal Armağan

        Sungur Avcı kuş

        Tanman Tan vakti doğan

        Toygar Tarla kuşu

        Tağaşar birl. Dağ/Aşar mec. Azimli, kararlı

        Taksuk Harika, olağanüstü, anormal

        Tamir Temir, demir

        Talkiliç (Dalkılıç) Zırhsız, korumasız

        Tanişman (Danışman) Tanış, danışılan, bilgili kişi

        Ulaş Ululuk

        Uraz Baht

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        Uğurçal birl. Uğur/Çal (Sürmek, değdirmek)

        Ulanbatur birl. Ulan/Batur Ünlü ve ulu kahraman

        Uliçim Yavru, yavrucak

        Urumday Panzehir ve tedavi için kullanılan bir taş

        Varimlu Evlilik çağına girmiş kız

        Variş Menzil, varılacak yer

        Varlig (Varlık) 1- Mevcudiyet, var olma hali 2- Varlık, servet, zenginlik, bütünlük 3- Evren, kainat

        Varol birl. Var/Ol Uzun ömür dileği

        Verdi Cömert, eli açık, bağışlayıcı, ihsanda bulunan

        Vurgun 1- Vurulmuş, aşık 2- Baskın, ırgalama, yağmalama

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        Yabgu Kağan

        Yalım Ateş

        Yazgan Yazıcı, Tanrı'nın adlarından

        Yula Rüya ruhu

        Yüreğir Yürekli, cesur

        Yürekli Cesur, korkusuz.

        Yürüm Yaşam, hayat, ömür

        8

        Eski Türkçe Kadın İsimleri

        İşte eski Türkçe kadın isimleri...

        Abike Yüksek gönüllü

        Acunay Dünya güzeli

        Adberilgen Adına layık ve ününü hak eden kişi

        Asena Efsanevi dişi kurdun adı, yakın, yakınlık duyulan

        Aydilge Suyun ruhu

        Ayçıl Ay ışığı

        Ayana Eski bir Türk tanrıçası

        Abakiymiş Gönül kırıcı, can yakıcı

        Acunluk Dünya malı,dünyalık

        Atilmiş Atılgan, gözüpek

        Avcil Avlayıcı, av işinin uzmanı

        Ayda Ay kadar güzel, dere kenarlarında yetişen hoş kokulu çiçek

        Alkım Gökkuşağı, gerdan

        Anat Anı, yakın, hısım

        Banıçiçek Kutsal çiçek

        Begüm Eski Türklerde "bey"in kadınlardaki karşılığı, "hanımefendi"

        Benice Sonsuzluk

        Beylem Çiçek demeti

        Beril Cömert, fedakar

        Beyge Küçük hanım

        Çağıl Su sesi

        Çağla Dürüst

        Çilde Kışın en soğuk günü

        Çolpan Kuzey yıldızı

        Çömçe Ağaçtan oyulmuş su kabı

        Çözeli Kıpçak, merkezden uzakta olan

        Çözelti Ayrılış, kopuş, firak

        Cankız Candan sevilen

        Çalımlı Gösterişli, çekici

        Çekşin Çekici kadın

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        Çemeline Saf sağlıklı bir tür çiçek

        Çıdamlı Metin, dayanıklı.

        Damla Su tanesi

        Dayana Uçan

        Değerbilir birl. Değer/Bilir Kadirşinas, vefalı

        Delgirmaa Bereketli anne

        Didem Gözüm gibi sevdiğim

        Dora Doruk, zirve, şahika

        Düşsel Hayal içinde

        Duygun Duygulu, hassas

        Derli Düzenli

        Ece Kraliçe, Güzel kadın. Saygıdeğer, görgülü hanım

        Eçim Demet, tutam

        Elçin Demet, bağ, devletine bağlı

        Ela Renkli, alacalı

        Ezgi Kulağa hoş gelen söz, esinti

        Efil Körpe bitki yaprağı

        Ebren Evren

        Esrigün Fırtına

        Gökçe Zarif, göz alan

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        Gerelbayar Işık bayramı

        Gerelma Işık anne

        Gökbörü Göklerden gelen, yüce

        Gökçil Tanrıdan gelen, Maviye çalan

        Gökşin Işık saçan, erdemli bayan

        Gizem Sır

        Gülen Mutlu, mütebessim

        Harçana Kar kızı

        Hazal Sonbahar yaprakları

        Iraz Mutluluk

        İncesen Huzur

        İynem Yaren, dost

        Karaca Hatun Ceylan yavrusu

        Kereçene Güzel

        Kızılbörü Kızıl saçlı bozkurt

        Konçuy Kağan kızı, Soylu kız

        Kudana Dondurulmuş

        Künney Güneşli

        Laçin Yırtıcı kuş

        Mahigül Keşfetmekten hoşlanan

        Maral Dişi Geyik

        Mayda Narin, ince, ince yapılı

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        Mengü Sonsuzluk

        Miçiye Güzel gülümseme

        Munkhbat Sonsuz güçlü

        Narıya Narin, kadınsı

        Nyurguhun Bahar çiçeği

        Okşan Benzeyen

        Olcay Şans

        Oylum Çukur

        Öktem Bilge

        Öyke Öfkeli, sinir

        Öykünç Benzetme

        Özden Samimi

        Özge Başka, yabancı

        Pelin Keskin kokan yayla çiçeği

        Pamir Orta Asya’da bir yayla

        Pelit Meşe ağacının çiçeği

        Pınar Su kaynağı

        Sağın Düşünce, kıvılcım

        Sarangerel Ay ışığı

        Sardana Zambaga benzer kırmızı çiçek

        Sandara Parlakça

        Sayina Yaz mevsimi

        Sermin Güzel

        Şeylan Bayram kutlamaları

        Şırıl Akarsu sesi

        Şölen Yemekli kutlama

        Sonay Son güzel

        Sayina Yaz ayları

        12

        Sarıada Parlak, parlayan

        Tanla Mucize, şaşkınlık

        Tansu Armağan

        Turkuaz Maviye yakın mavi yeşil arası

        Tilbe Dilek, dilenen şey

        Tayeçe Soylu, saygıdeğer hanım

        Tomris Demir ucu ya da demir sesi

        Tunay Evlatlık kız çocuk

        Tülin Ayna

        Uruydana Ünlü

        Ülker Kadife gibi ince tüy

        Umay Koruyucu (Eski Türk tanrıçalarından, hala tüm Kuzey Türkleri çocukları sevdiğine ve koruduğuna inanır)

        Yaldız Parlayan

        Yeliz Hava alan, havadar

        Yada Eski dönemde kutsanmış değerli taş

        Yeliz Rüzgarlı, havalı,ferah

        Yeşim Değerli bir taş

        Yonca Doğada yetişen bir bitki

        Yulduz Yıldız gibi parlak

        Zeren Anlayışlı

        Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
        Duyulmamış kız isimleri ve anlamları
        Duyulmamış erkek isimleri ve anlamları
        Duyulmamış erkek isimleri ve anlamları
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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