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        Eskişehir'de pancar yüklü traktöre çarparak tavanı ezilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:33 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:55
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        Eskişehir'de pancar yüklü traktöre çarparak tavanı ezilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'de otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        M.K.K. idaresindeki 34 FNS 416 plakalı otomobil, Eskişehir-Bilecik kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınında, T.Ç'nin kullandığı 26 TA 862 plakalı pancar yüklü traktörün römorkuna çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tavanı ezilen otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü M.K.K, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

        Bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazalı araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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