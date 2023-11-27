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        Eskişehir'de 4. Uluslararası Piyano Günleri sona erdi

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı tarafından 18-25 Kasım'da düzenlenen 4. Uluslararası Piyano Günleri'nin kapanış konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:04
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        Eskişehir'de 4. Uluslararası Piyano Günleri sona erdi
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        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Piyano Ana Sanat Dalı tarafından 18-25 Kasım'da düzenlenen 4. Uluslararası Piyano Günleri'nin kapanış konseri gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Merkezi'ndeki Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen, Azerbaycan devlet sanatçısı İslam Manafov’un konuk olduğu konsere çok sayıda müziksever katıldı.

        Konserde, Frederic Chopin, Domenico Scarlatti, J. S. Bach ile M. Musorgski gibi sanatçıların eserleri çalındı.

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