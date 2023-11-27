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        Eskişehir'de okul servis araçları denetlendi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 13 okul servis aracı ve sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:10
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        Eskişehir'de okul servis araçları denetlendi
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince denetlenen 13 okul servis aracı ve sürücülerine idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevli trafik ekipleri tarafından 20-24 Kasım'da okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        249 okul servis aracı ve şoförü kontrol eden ekipler, kusurlu görülen 10 okul servis aracı ve şoförüne çeşitli ihlallerden 9 bin 81 lira idari trafik cezası uyguladı.

        Jandarma bölgesinde ise 68 okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu görülen 3 okul servis şoförüne 2 bin 853 lira trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi.

        Kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 68 "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

        Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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