Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede

ESKİŞEHİR'de,PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilip gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanmasında faaliyet yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün kentte 5 şüphelinin duvarlara örgütsel yazılar yazdığı ve üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde olduklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bir süre takip edilen şüpheliler R.A., M.T., G.A., E.K. ve A.A., düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanıp gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 5 şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde alınan ifadelerinin ardından elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.