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        Özel gereksinimli gençler, çamaşır ve kuru temizleme atölyesinde meslek öğreniyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, Özel Gereksinimli Gençler Kooperatifi bünyesindeki çamaşır ve kuru temizleme atölyesinde çalışan zihinsel engelli gençler, haftanın 5 günü mesai yaparak harçlıklarını çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:21
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        Özel gereksinimli gençler, çamaşır ve kuru temizleme atölyesinde meslek öğreniyor
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        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de, Özel Gereksinimli Gençler Kooperatifi bünyesindeki çamaşır ve kuru temizleme atölyesinde çalışan zihinsel engelli gençler, haftanın 5 günü mesai yaparak harçlıklarını çıkarıyor.

        Özel gereksinimli bireylerin günlük hayatta yer almaları ile meslek edinmeleri amacıyla 2019'da Eskişehir Valiliğinin destekleriyle kurulan Özel Gereksinimli Gençler Kooperatifi bünyesindeki 4 atölyede, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezinden gelen eğitmenlerce otizmli, down sendromlu ve zihinsel engelli gençlere ve çocuklara eğitim veriliyor.

        Kooperatif çatısı altında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) aracılığıyla uygulanan "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında bir yıl önce hayata geçirilen çamaşır ve kuru temizleme atölyesindeki zihinsel engelli kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde haftanın 5 günü kentteki bir otelin çamaşırlarını yıkıyor.

        Yaklaşık 4 ay süren kursta katılımcılar bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan sosyal hayatta yer alma imkanı yakalıyor. Ayrıca kursiyerlere elde edilen gelirden ödeme yapılarak harçlıklarını çıkarmaları sağlanıyor. Daha önce 3 kursiyerin görev yaptığı atölyede, ikinci grupta 3 genç daha çalışmayı sürdürüyor.

        - "Kafeterya, montaj, oto yıkama ile çamaşır ve kuru temizleme atölyelerimiz var"

        Kooperatif Başkanı Figen Ersin, AA muhabirine, 27 yaşında otizmli bir kızı olduğunu söyledi.

        Özel gereksinimli bireylerin iş bulma sıkıntısı yaşadığını anlatan Ersin, şöyle devam etti:

        "20 özel çocuk sahibi aileyle böyle bir kooperatif kurmaya karar verdik. Türkiye'nin kamu destekli ilk sosyal kooperatifiyiz. Projemizi Eskişehir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü yazdı, BEBKA karşıladı. Çamaşır ve kuru temizleme atölyesinde çalışan çocuklarımız, eğitim hayatlarını tamamlamış çocuklar. Anlaştığımız bir otel var. Otelden çamaşırlar geliyor, çocuklarımız makineye atıyorlar. Yıkandıktan sonra ütülüyorlar, katlıyorlar ve paketliyorlar. Ardından otele teslim ediyoruz. Hafta sonları hariç her gün çalışıyorlar. Çamaşır ve kuru temizleme atölyesi olarak kapımız herkese açık."

        Ersin, kursiyerlerin öz güvenlerinin arttığını ve gelirden pay aldıklarını sözlerine ekledi.

        Yönetim Kurulu Üyesi Kudret Yıldız da kooperatifin, özel gereksinimli bireylere istihdam sağlanması amacıyla kurulduğunu ifade etti.

        Bu kapsamda 4 atölye oluşturduklarını anlatan Yıldız, "Kafeterya, montaj, oto yıkama ile çamaşır ve kuru temizleme atölyelerimiz var. Böylece çocuklarımız işi kavrayarak el becerilerini geliştiriyorlar. En azından bir yerde işe girerek kendi paralarını kazansınlar, sigortaları olsun. Çocuklarımız okulları bittikten sonra eve kapanıyorlar. Dışarı da çıkaramıyoruz. Böyle aktivitelere katıldıklarında ise bilinçleniyorlar ve topluma faydalı oluyorlar." diye konuştu.

        Kursiyerler Recep Küçüksaydam, Kadircan Dilek ve Özcan Gürbüz de atölyede çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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