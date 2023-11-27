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        Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 27.11.2023 - 19:08
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        Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede (2)
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        5´İDETUTUKLANDI

        Eskişehir'de, PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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