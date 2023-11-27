Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede (2)
5´İDETUTUKLANDI
Eskişehir'de, PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi.
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