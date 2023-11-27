Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici ilçe gezileri gerçekleştirdi Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan'ın da eşlik ettiği gezilerde Bildirici, ilçelerdeki devlet hastaneleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.