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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici ilçe gezileri gerçekleştirdi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:32
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici ilçe gezileri gerçekleştirdi
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Mahmudiye, Çifteler, Han ve Seyitgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan'ın da eşlik ettiği gezilerde Bildirici, ilçelerdeki devlet hastaneleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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