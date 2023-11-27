Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki yağış çiftçileri memnun etti

        Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan kar ve yağmur çiftçileri sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki yağış çiftçileri memnun etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan kar ve yağmur çiftçileri sevindirdi.

        Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, AA muhabirine, çiftçilerin aylardır yağış beklediğini söyledi.

        Yağışın özellikle buğday ve arpa üzerinde olumlu etki yarattığını dile getiren Çelikoğlu, "Seneye yaz aylarında bize ve barajlara su lazım. İnşallah kışın da kar yağışı iyi gider. Geçen yıl bu zamanlarda yağmur yağmamıştı, kurak geçiyordu. Bu sene ise ekimleri bitirdikten sonra çok güzel yağmur yağdı. Çiftçi zaten yağmur bekliyordu." dedi.

        Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun da yağışların buğday ve arpa verimliliğine fayda sağladığını kaydetti.

        Geçen yıl kuraklık yaşandığını ifade eden Uzun, "Kış da çok etki etmemişti. Bu nedenle tohumlar geç çıktı. Bu kış kar yağışının artmasını bekliyoruz. Çiftçinin beklentisi de daha fazla kar yağışı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        O anlar kamerada! 4 metrelik dalga Karadeniz Sahil Yolu'nu vurdu!
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        Fenerbahçe: VAR kayıtları açıklansın!
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        "Sigara, sosyal güvenlik sistemi üzerinde ağır yük oluşturuyor"
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        "Son 20 yılda bu kuvvette bir fırtına esmedi!"
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        Meteoroloji'den yeni uyarı! Sağanak ve fırtına devam ediyor
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Sakatlığın normal süresi 3 hafta!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de okul servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de okul servis araçları denetlendi
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici ilçe gezileri gerçekleştirdi
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici ilçe gezileri gerçekleştirdi
        Eskişehir'de sektör ve eğitim temsilcileri bir araya geldi
        Eskişehir'de sektör ve eğitim temsilcileri bir araya geldi
        Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede
        Eskişehir'de eylem hazırlığında yakalanan 5 terör şüphelisi adliyede
        Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi
        Eskişehir'de 46 parça tarihi eser ele geçirildi