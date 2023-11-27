Eskişehir'deki yağış çiftçileri memnun etti Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan kar ve yağmur çiftçileri sevindirdi.

Eskişehir'de son bir haftadır etkili olan kar ve yağmur çiftçileri sevindirdi.

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, AA muhabirine, çiftçilerin aylardır yağış beklediğini söyledi.

Yağışın özellikle buğday ve arpa üzerinde olumlu etki yarattığını dile getiren Çelikoğlu, "Seneye yaz aylarında bize ve barajlara su lazım. İnşallah kışın da kar yağışı iyi gider. Geçen yıl bu zamanlarda yağmur yağmamıştı, kurak geçiyordu. Bu sene ise ekimleri bitirdikten sonra çok güzel yağmur yağdı. Çiftçi zaten yağmur bekliyordu." dedi.

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun da yağışların buğday ve arpa verimliliğine fayda sağladığını kaydetti.

Geçen yıl kuraklık yaşandığını ifade eden Uzun, "Kış da çok etki etmemişti. Bu nedenle tohumlar geç çıktı. Bu kış kar yağışının artmasını bekliyoruz. Çiftçinin beklentisi de daha fazla kar yağışı." diye konuştu.