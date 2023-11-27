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        Eskişehir'de sektör ve eğitim temsilcileri bir araya geldi

        Eskişehir'de, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları Toplantısı"nda sektör ve eğitim temsilcileri buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:46
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        Eskişehir'de sektör ve eğitim temsilcileri bir araya geldi
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        Eskişehir'de, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları Toplantısı"nda sektör ve eğitim temsilcileri buluştu.

        Ali Güven Uygulama Otelinde gerçekleştirilen, iş dünyası temsilcileri ile çeşitli mesleki ve teknik Anadolu liselerinin müdürlerinin yer aldığı toplantıda, mesleki eğitimin toplumdaki imajının güçlendirilmesi ile mezun öğrencilerin istihdamı konuları masaya yatırıldı.

        Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci, programda yaptığı konuşmada, sektörel anlamda her gün gelişmeler yaşandığını söyledi.

        Sektör temsilcilerinin istihdam sağlayan okullarla yürümek zorunda olduğunun altını çizen Faideci, şunları dile getirdi:

        "Özellikle sektör temsilcilerinin buradaki varlığı, ellerini taşın altına koymaları çok önemli ve kıymetli. Bu çalıştayda, mesleki ve teknik eğitimin Eskişehir'deki imajı ile rehberlik, tanıtım ve yönlendirme işlerinin nasıl daha iyi yapılacağını konuşacağız. Mezunlarımızın istihdamı, MESEM öğrencileri de dahil olmak üzere istihdamını nasıl sağlayacağımızı, nasıl daha etkin hale getirebileceğimizi tartışacağız. Özel eğitimde öğrencilerimiz var. Özel eğitimdeki öğrencilerimizin de bir kısmını mesleki eğitime nasıl yönlendireceğimizi konuşacağız. Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle bu süreci nasıl yürüteceğimiz ele alınacak."

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