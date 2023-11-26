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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu

        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 26.11.2023 - 09:52
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        Eskişehir'de sağanak etkili oldu
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        Eskişehir'de sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabaha karşı şiddetini artıran rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Trafik polisleri, seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölgesinde sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri bir süre aksadı. Ekiplerin çalışmasının ardından seferler yeniden devam etti.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Porsuk Çayı'nın yüzeyi, çevresinde bulunan ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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