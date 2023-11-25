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        Eskişehir'de park halindeki 3 tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de bir tırın, park halindeki 3 tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 12:14 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:15
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        Eskişehir'de park halindeki 3 tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Eskişehir'de bir tırın, park halindeki 3 tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

        Teksan Sanayi Sitesi 1. Cadde'de seyreden M.K.Ü. idaresindeki 26 AAY 719 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde duran 3 tıra çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü M.K.Ü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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