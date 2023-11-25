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        Eskişehir´de eylem hazırlığındaki 5 terör şüphelisi, gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR´deterör örgütü PKK/KCK´nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:08
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        Eskişehir´de eylem hazırlığındaki 5 terör şüphelisi, gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR´deterör örgütü PKK/KCK´nın üniversite yapılanmasında yer aldığı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edilen 5 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde Özgür Öğrenci İnisiyatifi ve Demokratik Öğrenci Meclisi (DÖM) yapılanması içerisinde faaliyet yürütüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 5 şüphelinin duvarlara örgütsel yazılar yazdığı ve üniversitelerde dersleri boykot eylemi yaptıkları, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüte eleman kazandırma çabası içinde olduklarını belirledi. Ayrıca şüphelilerin PKK terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümünde eylem arayışında oldukları tespit edildi. Bir süre takip edilen şüpheliler R.A., M.T., G.A., E.K. ve A.A. düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 5 terör şüphelisi, ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi´ne götürüldü. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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