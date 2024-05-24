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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Çifteler'de dolu ve sağanaktan zarar görenlere ziyaret

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde yaşanan dolu yağışı ve sağanaktan etkilenen çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:45
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        AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Çifteler'de dolu ve sağanaktan zarar görenlere ziyaret
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde yaşanan dolu yağışı ve sağanaktan etkilenen çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti.

        Albayrak, ziyaretinde afetten etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Afetten etkilenen ilçe sakinleri, tarım işçileri ve ürünleri zarar gören çiftçilerle görüşen Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla zarar gören çiftçilerimizin yanındadır. İlgili birimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

        Bu arada, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Tarım işçileri geçici olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokuluna yerleştirildi.

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