AK Parti İl Başkanı Albayrak'tan Çifteler'de dolu ve sağanaktan zarar görenlere ziyaret

Bu arada, AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Tarım işçileri geçici olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çifteler Meslek Yüksekokuluna yerleştirildi.

Afetten etkilenen ilçe sakinleri, tarım işçileri ve ürünleri zarar gören çiftçilerle görüşen Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla zarar gören çiftçilerimizin yanındadır. İlgili birimlerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler ilçesinde yaşanan dolu yağışı ve sağanaktan etkilenen çiftçileri ve tarım işçilerini ziyaret etti.

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