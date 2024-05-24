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        Eskişehir'de eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde karısını darbedip şiddet uyguladığı iddia edilen kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:35
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        Eskişehir'de eşini darbettiği öne sürülen koca tutuklandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde karısını darbedip şiddet uyguladığı iddia edilen kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 71 Evler Mahallesi Menekşe Gülü Sokağı'nda yaşayan Ş.Ç'ye uzun süredir kötü davranan kocası N.Ç. tarafından şiddet uygulandığı, vücudunun birçok bölgesinin yaralandığı, eziyet edildiği ve cinsel saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu tarafından şüpheli N.Ç. hakkında "eşe karşı eziyet, eşe karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama ve cinsel saldırı" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Mağdur S.Ç'nin Cumhuriyet Başsavcılığımızca aldırılan doktor raporunda, tespit edilen travma bulgularının değişik zamanda meydana geldiği, şahsın tek başına bunu yapamayacağını mutlaka bir başkası tarafından künt cisimle yapabileceği tespit edilmiştir. Şüpheli N.Ç, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alınmış, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."

        Açıklamada, mağdur S.Ç. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca koruma tedbirlerine başlandığı, durumunun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezine bildirildiği, 3 çocuğuyla koruma altına aldırılarak sığınmaevine yerleştirildiği duyuruldu.

        Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı vurgulanan açıklamada, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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