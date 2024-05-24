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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı

        Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü!

        Niğde'de yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Kentte Suat B., aracıyla geri manevra yaparken adaşı olan 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çaptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken dedesi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:21
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        Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı
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        Niğde'de otomobiliyle geri manevra yaptığı Suat B. (48), 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı.

        DHA'nın haberine göre küçük Suat, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Suat B., yönetimindeki otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Suat B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
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