Geri manevra faciası! Adaşı olan torununun ölümüne yol açtı

Niğde'de otomobiliyle geri manevra yaptığı Suat B. (48), 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı.

DHA'nın haberine göre küçük Suat, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Suat B., yönetimindeki otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut B.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Suat B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.