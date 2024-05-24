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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ümraniye'de çocuk kavgası 3 ölü, 5 yaralı son dakika haberi

        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!

        İstanbul Üsküdar'daki bir kahvehanede, 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Çatışmanın nedeninin ise iki ailenin çocukları arasında çıkan kavga olduğu iddia edilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:31
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        Çocuk kavgasında 3 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        AA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin çalışmaları sonrası olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.

        SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR

        İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

        AİLE BÜYÜKLERİ BİR ARAYA GİRMİŞTİ

        Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

        3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 5 KİŞİ YARALANMIŞTI

        Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        2 YARALININ DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilmişti.

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        #istanbul
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