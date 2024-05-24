İstanbul'da dün akşam, iki grubun çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi Özcan Sokak'ta bulunan kahvehanede yaklaşık 40 kişinin bir araya gelmesinin ardından yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA AA'da yer alan habere göre polis ekiplerinin çalışmaları sonrası olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ile kahvehane işletmecisi C.Y. gözaltına alındı.

SOKAKTA GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın yaşandığı sokağın girişinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

AİLE BÜYÜKLERİ BİR ARAYA GİRMİŞTİ Dün akşam, çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavga sonrası iki grup, aile büyüklerinin de katılımıyla Ünalan Mahallesi'ndeki kahvehanede bir araya gelmişti.

3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 5 KİŞİ YARALANMIŞTI Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden başlayıp sokak ile caddeye taşan silahlı çatışma sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.