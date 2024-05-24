Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası: Ukrayna'nın doğrudan bağı var

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 22 Mart akşamı başkent Moskova'da gerçekleştirilen ve 140 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Başkan Alexander Bortnikov, saldırıda Ukrayna istihbaratının doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürdü.

NATO'yu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'dan uluslararası terör örgütlerine mensup paralı asker ve militanları Rus güçlerine karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya geçişini kolaylaştırmakla suçlayan Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor, ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan ilgili olduğunu söylemek şimdiden mümkün" dedi.