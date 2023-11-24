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        Başsavcı Yeldan: Kadına karşı şiddet, Eskişehir´de yüzde 30 azaldı

        ESKİŞEHİRCumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, alınan tedbirler sayesinde kentte kadına karşı şiddet suçlarının geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü ifade ederek, "Ortaya çıkan veriler, şiddetle mücadele alanında sahada doğru adımlar atıldığında birçok şiddet olayının önüne geçilebildiğini herkesin görmesi adına çok kıymetli" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:40
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        Başsavcı Yeldan: Kadına karşı şiddet, Eskişehir´de yüzde 30 azaldı
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        ESKİŞEHİRCumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, alınan tedbirler sayesinde kentte kadına karşı şiddet suçlarının geçen yıla göre yüzde 30 düştüğünü ifade ederek, "Ortaya çıkan veriler, şiddetle mücadele alanında sahada doğru adımlar atıldığında birçok şiddet olayının önüne geçilebildiğini herkesin görmesi adına çok kıymetli" dedi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi´nde `İnsana Sevgi Yakışır´ isimli panele katıldı. Kadına karşı şiddetle mücadele alanında yapılan çalışmaları anlatan Başsavcı Yeldan, Eskişehir'de 2022 yılına oranla 2023 yılında kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 30 düşüş sağlandığını açıkladı. Yeldan, "Ortaya çıkan veriler, şiddetle mücadele alanında sahada doğru adımlar atıldığında birçok şiddet olayının önüne geçilebildiğini herkesin görmesi adına çok kıymetli. Sahada mücadele eden tüm kurumlarımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde aldığımız olumlu sonuçlarla şiddetle mücadele azmimiz artarak devam edecektir" dedi.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TAKMA SAYISI ARTTI

        Aile Mahkemeleri tarafından verilen disiplin hapisleri ile ilgili istatistiklere de değinen Yeldan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları ile ilgili olarak Aile Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararlarını ihlal edenler hakkında yine Aile Mahkemesi'nce disiplin hapsi kararı verilmektedir. 2022 yılında tedbir kararını ihlal edip hakkında disiplin hapsi kararı verilerek cezası infaz edilen kişi sayısı 230 iken bu sayı 2023 yılına gelindiğinde yüzde 33,04 azalarak 154 olmuştur. Kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde en etkin araçlardan biri olan elektronik kelepçe uygulaması sıklaştırıldı. 2022 yılında 27 adet kelepçe takılırken, 2023 yılında bu sayı neredeyse yüzde 396,30 artarak 134 kelepçe takıldı. Aile içi ve kadına yönelik yaralama suçlara ilişkin sayısal verilere bakıldığında ise 2022 yılında 1954 olay gerçekleşmişken, 2023 yılında bu sayı yaklaşık yüzde 30 düşerek 1359´a kadar geriledi" diye konuştu.

        Panelde Başsavcı Ali Yeldan´ın yanı sıra Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Cumhuriyet savcıları ve çok sayıda öğretim üyesi ile öğrenciler yer aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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