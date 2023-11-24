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        Eskişehirli görme engelli müzik öğretmeni öğrencilerine notaları sevdiriyor

        Eskişehir'de tümör nedeniyle bir gözünü kaybeden müzik öğretmeni İsmail Cemre Ilgın, 11 yıldır yaptığı mesleğinde melodileri öğrencilerine sevdiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:07
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        Eskişehirli görme engelli müzik öğretmeni öğrencilerine notaları sevdiriyor
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        Eskişehir'de tümör nedeniyle bir gözünü kaybeden müzik öğretmeni İsmail Cemre Ilgın, 11 yıldır yaptığı mesleğinde melodileri öğrencilerine sevdiriyor.

        Lise öğrencisiyken sağ gözünde aniden gelişen şişkinlik ve kızarıklık şikayetleri üzerine hastaneye başvuran 33 yaşındaki Ilgın'ın yapılan muayenesinde sağ gözünde tümör tespit edildi.

        Göz damarları ve retinası tümörden etkilenen Ilgın, görme kaybı yaşamaya başladı.

        Yaklaşık 10 yıl süren tedaviden olumlu sonuç alınamaması nedeniyle Ilgın'ın sağ gözü, tümörün diğer uzuvlarına zarar vermemesi için cerrahi müdahaleyle alındı.

        Protez göz kullanmaya başlayan ve yaşadığı zorluğa rağmen mesleğini 11 yıldır özveriyle sürdüren Ilgın, 3 senedir görevli olduğu Tepebaşı ilçesindeki Kardeşler Ortaokulu'nda öğrencilerini notalarla buluşturuyor.

        Engelli bireylerden oluşan Özel Sesler Korosunun başında yer alan Ilgın, meslektaşlarından oluşan Eskişehir Polifonik Korosu ile kentte ve başka şehirlerde düzenlenen etkinliklere katılıyor.

        - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli öğrencilerle konser verecek

        İsmail Cemre Ilgın, AA muhabirine, sağ gözünde yaşadığı görme sorununun ardından diğerinde aynı durumla karşılaşmamak için düzenli olarak kontrollerine devam ettiğini söyledi.

        Sağlık sorununa rağmen yaşamayı ve müziği sevdiğini belirten Ilgın, öğrencilerle iç içe olmanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

        Engelli bireylerden oluşan Özel Sesler Korosu ile konserler verdiklerini aktaran Ilgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sağ gözümü kaybedeli çok uzun süre oldu. O yüzden engelli bir öğretmenim. 'Madem böyle bir koro kuracağız. Başında da engelli bir öğretmen olsun' dedik. Çalışmalarımıza böyle başladık. Bir yıldan fazla süredir çocuklarla şarkılar söylüyoruz. Onların yapabileceği, çıkarabileceği eserlerle bir repertuvar hazırladık. Önümüzdeki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne yetiştirebilirsek mini bir konser vermek için çalışmalarımız devam ediyor."

        Ilgın, Eskişehir Polifonik Korosunda ise kentteki müzik öğretmeni arkadaşlarıyla çok sesli müzik yaptıklarını dile getirdi.

        Bunun profesyonellik gerektiren bir iş olduğunu kaydeden Ilgın, "Turneler oluyor. Şehirler arası ses yarışmalarımız, polifonik koro şenliklerimiz yapılıyor. 6-7 yıldır böyle etkinliklere, organizasyonlara katılıyoruz. Geçen sene Ankara'ya gittik, İstanbul'a gidiyoruz. Yakın zamanda 3-4 hafta önce Bursa'da etkinlik vardı, oraya katıldık." dedi.

        Müziğin insanın ruhunu beslediğin vurgulayan Ilgın, "O kan bir kere artık vücuda nüksettiyse kolay kolay atamazsınız. Sanatsız, müziksiz, ses olmadan bir hayat bizim için öyle çok kolay olmuyor. Sağlığımız yerinde olduğu sürece işimizi böyle severek yapmaya devam ediyoruz. Müziği elimizden geldiği kadar öğrencilerimize sevdirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi yeni müziklerle, yeni türlerle tanıştırmaya çalışıyoruz. Amacımız insanları müzikle bir arada tutabilmek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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