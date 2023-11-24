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        Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:44
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        Eskişehir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Teknik Üniversitesinin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Kasım 1928'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmen" ünvanının verildiğini hatırlattı.

        O günden bu yana 24 Kasım'ın "Öğretmenler Günü" olarak kutlandığını dile getiren Aydın, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyoruz." dedi.

        Kutlama programı, ESOGÜ Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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