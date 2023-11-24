Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Eskişehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tepebaşı ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 suçtan kaydı bulunan, "hakaret" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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