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        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Eskişehir'de mezun olduğu ilkokulu ziyaretinde konuştu:

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yoktu. İlk kez haberleşme uydumuzu, Türksat 6A'yı geliştiriyoruz. Bunu fırlattığımızda ilk 10 ülkeden biri olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:21
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        TÜBİTAK Başkanı Mandal, Eskişehir'de mezun olduğu ilkokulu ziyaretinde konuştu:
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yoktu. İlk kez haberleşme uydumuzu, Türksat 6A'yı geliştiriyoruz. Bunu fırlattığımızda ilk 10 ülkeden biri olacağız." dedi.

        Mandal, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Eskişehir'de mezun olduğu Yunusemre İlkokulu'na gelerek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilere TÜBİTAK'ın "Bilim Çocuk" dergisini hediye eden Mandal, bir araya geldiği öğretmenlerin gününü kutladı.

        Okul Müdürü İrfan Bakar, Mandal'a mezun olduğu 8 Haziran 1976 tarihli diplomasının bir kopyasını hediye etti.

        Okul önünde öğretmenlerle fotoğraf çektiren Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, 1972-1976 yıllarında Yunus Emre İlkokulu'nda öğrenim gördüğünü, okulunun kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Geleceğin insanla inşa edilebileceğini anlatan Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnsan geliştirirseniz, ona dokunursanız, hayallerini oluşturabilirseniz, onlara tutku, çalışma azmi verebilirseniz, sabrı öğretebilirseniz başarı gelecektir. Hayal, tutku, çalışma, sabır ve başarı... Bunun olmadığı bir ortam yok. İnsanlık için umut oluşturduysak, bu Türkiye'nin yaptığı bilim ve teknoloji temelli gelişimlerle ilişkili. TÜBİTAK da bunun en başından gelen kurumlardan. Ülkemizdeki bilgiyi ve teknolojiyi kullanan değil, bunu tasarlayan, geliştiren, üreten bireyler yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konudaki liderimiz. Ardından okullarımız geliyor. İlk başladığımız yer de burası. Okulumu ziyaretimde bütün hocalarımın isimlerini hatırladım. 5 yıl bulunduğum okulumu unutmadım. Ülkem için bir fayda sağlıyorsam, sağlamak zorundaysam, o görev bana verilmişse bu okuldaki sıralarda geçirdiğim dönem önemlidir."

        - "Türksat 6A'ya ihtiyacımız var"

        Mandal, Türksat 6A uydusunun son testlerinin yapıldığı bilgisini verdi.

        Türksat 6A'nın gelecek mart ayında Türkiye'den yola çıkacağını anlatan Mandal, "İnşallah yılın ilk döneminde yani haziran ayına kadar da fırlatmış olacağız." diye konuştu.

        Mandal, İMECE uydusunun Türkiye'nin adeta gözü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Şu an dünyanın herhangi bir yerinde hiç kimseye sormadan, kimseden izin almadan kendi fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Bu ise haberleşme uydumuz... Türkiye gözlem uydusunda RASAT ve GÖKTÜRK ile bir deneyime sahipti. O yüzden İMECE bunun akabinde bir üstüne inşa oldu. Haberleşme uydumuz Türksat 6A... Geçmişte haberleşme uydusu üretme deneyimimiz yoktu. İlk kez haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı geliştiriyoruz. Bunu fırlattığımızda ilk 10 ülkeden biri olacağız. Gelecekte 5G'yi, onun da ötesinde 6G'yi, akıllı sistemleri birbirleriyle konuşan sistemleri konuşuyorsak Türksat 6A'ya ihtiyacımız var. Türksat 6A'yı TÜBİTAK koordinasyonunda başarıyla tamamlıyoruz."

        Hasan Mandal, gelecek yıl çok daha fazla heyecanla, yeni teknolojilerle, özellikle savunma alanında birçok yeniliklerle Türkiye'nin ve insanlığın ihtiyacı olanları tasarlamaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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