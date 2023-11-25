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        Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 09:53
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        Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerce terör örgütünün üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis, sosyal medyadaki paylaşımları ve görünür yerlere yazdıkları yazılarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları, üniversitelerde dersleri boykot ettikleri, örgüte eleman kazandırma çabasında oldukları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve örgütün sözde kuruluş yıl dönümü için eylem arayışında oldukları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı harekete geçti.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler R.A, M.T, G.A, E.K. ve A.A, ifadelerinin alınması için emniyet müdürlüğüne getirildi.

        Diğer şüpheli Ö.A'yı da yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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