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        Eskişehir'in tescilli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı

        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kente özgü coğrafi işaretli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:41
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        Eskişehir'in tescilli lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde tanıtıldı
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        Eskişehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında kente özgü coğrafi işaretli lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

        Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, tescili yapılan "Eskişehir çiğböreği (çibörek)", "Sivrihisar kelem dolması", "Sivrihisar muska baklavası" gibi kentin coğrafi işaretli yemek ve tatlıları hazırlanarak katılımcılara ikram edildi.

        Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, gazetecilere, hafta boyunca kentte çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Meydanda dernekler, kadın kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının stantlar açtığını belirten Şenlik, "Eskişehir, Türk mutfağı anlamında çok zengin bir şehir. Dolayısıyla biz de bu zenginlikleri Eskişehir ve Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Herkesi Eskişehir'in yöresel lezzetlerini tatmak için Vilayet Meydanı'na bekliyoruz. Gün boyu açık olacak stantlarda diledikleri lezzetlerle buluşabilirler." dedi.

        Stantları gezen vatandaşlar, kentin tescilli lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

        Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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