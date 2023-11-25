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        Eskişehir´de 63 bin uyuşturucu hap ele geçti

        ESKİŞEHİR´depolisin durdurduğu TIR´ın kabininde, 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:40
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        Eskişehir´de 63 bin uyuşturucu hap ele geçti
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        ESKİŞEHİR´depolisin durdurduğu TIR´ın kabininde, 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve sürücüsü tespit edilen TIR kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada şoför kabinindeki 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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