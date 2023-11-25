Eskişehir´de 63 bin uyuşturucu hap ele geçti ESKİŞEHİR´depolisin durdurduğu TIR´ın kabininde, 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ESKİŞEHİR´depolisin durdurduğu TIR´ın kabininde, 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve sürücüsü tespit edilen TIR kent girişinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada şoför kabinindeki 3 kutu içerisinde 63 bin 518 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.