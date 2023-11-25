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        Eskişehir'de 63 bin 518 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince 63 bin 518 adet sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 16:40 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:40
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        Eskişehir'de 63 bin 518 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince 63 bin 518 adet sentetik ecza hapın ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik operasyon başlattı.

        Ekipler, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 63 bin 518 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Araçta yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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