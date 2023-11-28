Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Esenler, TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile, bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile aynı yönde arkadan gelen bir araçtan silahla ateş açıldı. Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 200 metre ana yoldan koşarak uzaklaşan ve ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNDEN DETAYLI İNCELEME Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö'nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.F.Ö'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.