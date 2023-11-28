Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İstanbul Esenler'de seyir halindeki otomobile yönelik bir araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 06:13 Güncelleme: 28.11.2023 - 06:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenler, TEM O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki otomobile, bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobile aynı yönde arkadan gelen bir araçtan silahla ateş açıldı. Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı. Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaklaşık 200 metre ana yoldan koşarak uzaklaşan ve ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        POLİS EKİPLERİNDEN DETAYLI İNCELEME

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede detaylı inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö'nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü.

        Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.F.Ö'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Esenler
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Gazze'de ateşkes uzatıldı: Rehine takası devam etti
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı erkek arkadaşını tabancayla öldürdü
        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        Doktor, kiracısına baltayla saldırdı
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        İngiltere Başbakanı, Yunan mevkidaşıyla görüşmesini iptal etti
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        Feci kazada kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 2 yaralı
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Canlı yayında bomba açıklamalar
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Sağlıkçılar 'beyaz kod' verdi! Baba ve oğlu demir sopayla saldırdı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var