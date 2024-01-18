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        Hatipoğlu, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, pazar esnafı ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:43
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        Hatipoğlu, halk pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, pazar esnafı ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini dinledi.

        Vişnelik Mahallesi'nde kurulan halk pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla fotoğraf çektiren Hatipoğlu, kendisine gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

        Pazarın tamamını gezen Hatipoğlu, esnafa "hayırlı işler" temennisinde bulundu. Esnafın yaşadığı sıkıntıları çok iyi anladığını belirten Hatipoğlu, vatandaşa hizmet ederken esnafın sesine kulak vermenin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Vatandaşların "Hizmet belediyeciliği için değişim istiyoruz" ifadelerine kayıtsız kalmayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Değerli ablalarım, ağabeylerim ve kardeşlerim, her biriniz AK Parti belediyeciliğiyle tanışmak için değişim istediğinizi söylüyorsunuz. İnşallah 31 Mart'tan sonra sizin de desteğinizle bu değişimi hep beraber getireceğiz ve vatandaşa nasıl hizmet edileceğini, sorunları nasıl çözeceğimizi ve sosyal belediyeciliğin nasıl bir şey olduğunu Eskişehirlilere göstereceğiz. Sizlerle olmaktan ve sorunlarınıza çözüm üretmekten mutluluk duyuyorum."

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