Eskişehir Teknik Üniversitesinde TEKNOFEST toplantısı yapıldı Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Eskişehir'in daha nitelikli ve katma değeri yüksek projelerle temsil edilmesi için toplantı düzenlendiği bildirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Eskişehir'in daha nitelikli ve katma değeri yüksek projelerle temsil edilmesi için toplantı düzenlendiği bildirildi.

ESTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Eskişehir Valiliği nezdinde yapılacak işbirlikleri planlandı.

Eskişehir'de bulunan üniversitelerin proje takım sayılarını artırmak için görevlendirmeler yapılması, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilkokul, ortaokul ve liselerde yaygınlaştırma ve teşvik faaliyetlerini yürütmesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ise gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarında TEKNOFEST masaları kurarak, TEKNOFEST'e katılımın artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapması kararı alındı. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün ise ilgili kurumların faaliyetlerini takip ederek gerekli destek ve yardımı sağlaması kararlaştırıldı.

Ayrıca, belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmaları yürütecek birim ve kurum sorumluları belirlendi.

Toplantıya, Eskişehir Vali Yardımcıları Hasan Çiçek ve Salih Altun, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Muhammet Taha Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Sanayi ve Teknoloji Şube Müdürü Aydın Tonguç ve ESTÜ Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi / Öğrenci Proje Takımları Koordinatörü Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç ve diğer ilgililer katıldı.