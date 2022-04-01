Ethem Sancak İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi

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AK Parti'de Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği de yapan, iş adamı Ethem Sancak, partisinin İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TARTIŞMA KONUSU OLAN İKİ AÇIKLAMA

Ethem Sancak, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen "Türkiye’nin güvenliği ve NATO" başlıklı konferansta konuşan Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. Van minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demişti. Sancak’ın “Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik” cümlesi, sosyal medyanın da gündemindeydi.