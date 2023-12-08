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        Haberler Yaşam Etiyopya'dan dünyaya dağılan lezzet: Yergaceffee

        Etiyopya'dan dünyaya dağılan lezzet: Yergaceffee

        Kahvenin ana vatanı olarak bilinen Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da 'Yergaceffee' adı verilen, hafif narenciye tadındaki kahve çekirdekleri zorlu ve özverili yolculuğun ardından dünyadaki tiryakilerinin beğenisine sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:48
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        Halkın her kesimi tarafından severek tüketilen kahve, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. Kahvenin yılda sadece yaklaşık üç aylık dönemde hasadı yapılıyor.

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        AA'nın haberine göre ülke içinde birçok bölgede yetiştirilen kahveler, tarlalardan kabuklu meyveler şeklinde kasım-ocak ayları arasındaki sezonda toplanıyor, belirli aşamalardan geçtikten sonra kahveseverlerin beğenisine sunuluyor.

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        Yergaceffee kenti başta olmak üzere Sidamo, Guji, Limmu, Teppi ile Kaffa gibi birçok bölgede yetişen kahve, tadı ve aroması nedeniyle yerel halkın yanı sıra dünyada da çok rağbet görüyor.

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        Başkent Addis Ababa'nın 400 kilometre güneyindeki Yergaceffee'in Wenago kasabasında tarlalardan işçilerce özenle toplanıp, akşam saatlerinde kahve yıkama istasyonlarına getirilen kahve meyveleri tartıldıktan sonra işleniyor.

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        "KAHVE, BURADAN DÜNYAYA YAYILDIĞI İÇİN ANA VATANI ETİYOPYA DİYEBİLİRİZ"

        Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Etiyopya Temsilcisi Ozan Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldır Etiyopya'da yaşadığını ve 3 yıldır kahve sektöründe çalıştığını söyledi.

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        Yergaceffee kahvesinin dünyaca tanındığını vurgulayan Semerci, kahvenin tarihiyle ilgili net ve resmi bilginin pek olmadığını ifade etti. Semerci, ülkede yetiştirilen kahveler arasında "Arabica"nın aroma ve lezzet açısından diğer ülkelerdekilerden daha kaliteli olduğunu belirtti.

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        Kahvenin natürel ve yıkanmış olmak üzere iki şekilde yapıldığını dile getiren Semerci, şöyle devam etti:

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        "Gündüz toplanan kahve meyveleri geceye doğru istasyona ulaşıyor. İşlem, gelen kahvenin miktarına göre saat 06.00'ya kadar devam edebiliyor. Burada günlük ortalama 60-70 ton kahve işliyoruz. Bu da makinemizin kapasitesine göre yaklaşık 6 saat sürüyor.

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        Yıkama ve soyma işleminin ardından 2-3 gün havuzda bekletildikten sonra meyve kabuğunun dışındaki müsilaj ve hafif fermente oluştuktan sonra kurutma masalarına seriliyor.

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        Güneş çok fazla olduğu zaman nem birden çıkmasın ve aroma değişikliği yaşanmasın diye üzerlerini örtüyoruz. İstasyondaki işçiler de kurutma masalarındaki kahve çekirdeklerini sürekli düzgünce harmanlıyor ve nemin dağılmasını sağlıyor."

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        Semerci, kahvenin ana yurdunun Etiyopya olduğunun dünyaca bilindiğini, bu ülkeden yayıldığını kaydetti.

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        Brezilya ve Kolombiya'nın kahve yetiştiriciliğinde gübre kullandığını ifade eden Semerci, Etiyopya'da yetişen kahvelerin neredeyse tamamının ağaçların altında ve ormanlarda ekili olduğu için herhangi bir gübreleme yapılmadığını anlattı.

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        #Yergaceffee
        #Etiyopya
        #haberler
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