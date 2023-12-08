Etiyopya'dan dünyaya dağılan lezzet: Yergaceffee

Halkın her kesimi tarafından severek tüketilen kahve, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. Kahvenin yılda sadece yaklaşık üç aylık dönemde hasadı yapılıyor.

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Yergaceffee kenti başta olmak üzere Sidamo, Guji, Limmu, Teppi ile Kaffa gibi birçok bölgede yetişen kahve, tadı ve aroması nedeniyle yerel halkın yanı sıra dünyada da çok rağbet görüyor.