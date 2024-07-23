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        Haberler Dünya Etiyopya'nın güneyindeki heyelan can aldı: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        Etiyopya'nın güneyindeki heyelan can aldı: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti!

        Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:06
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        Heyelan can aldı: 100'ü aşkın kişi öldü!
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        Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda ölü sayısının 146'ya yükseldiği bildirildi.

        Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısının 146'ya yükseldiği belirtildi.

        Yetkililer, Gofa'nın dağlık bölgesinde yaşanan yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 146 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

        Yetkililerden Misikir Mitiku, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

        Gofa Valisi Dagmawi Ayele, toplumun bu tip felaketlerle başa çıkmak için daha donanımlı olması gerektiğini belirtti.

        Ayele, arama-kurtarma çalışmaları ile heyelanın sebep olduğu can kaybı, zarar ve ziyana yönelik tespit çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

        Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

        Etiyopya'nın güneyinde dün heyelan nedeniyle en az 55 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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