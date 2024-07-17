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        Haberler Dünya Etna Yanardağı'nda büyük patlama: Volkanik hareketlilik devam ediyor | Dış Haberler

        Etna Yanardağı'nda büyük patlama: Volkanik hareketlilik devam ediyor

        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip olan Etna Yanardağı'nda son haftalarda devam eden volkanik hareketlilik dikkat çekiyor. Volkanik patlama sonucunda oluşan kül ve lav havadan görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:17
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        Etna'da büyük patlama
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        İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden kül ve lav püskürttü.

        Sicilya Adası'ndaki 3 bin 300 metre civarında yüksekliğe sahip Etna Yanardağı'nda son haftalarda gözlenen volkanik hareketlilik sürüyor.

        İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yanardağın son dönemdeki aktif krateri "Voragine" dün akşamdan itibaren yeniden kül ve lav püskürtmeye başladı.

        INGV, Voragine kraterinin püskürttüğü lavlar sebebiyle yanardağ eteklerinde lav akışı gözlendiğini, püskürttüğü küllerin de yaklaşık 6 kilometre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

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        Basında yer alan haberlerde de yanardağın çevresindeki yerleşim yerleri Viagrande ve Acicastello'ya kül yağdığı kaydedildi.

        Ayrıca Voragine kraterindeki volkanik hareketlilik nedeniyle Etna Yanardağı'nın 2500 metre ve üzerindeki noktalarına yapılan gezi faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

        INGV, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Etna'da son günlerde sıkça kül ve lav püskürten Voragine kraterinin yüksekliğinin biriken lavlar nedeniyle 3 bin 369 metreye ulaştığını ve yanardağın en yüksek noktası haline geldiğini duyurmuştu.

        Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz ayı başından beri sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor. Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #Yanardağ
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