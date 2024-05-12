Eurovision'da şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
Bu yıl öfkeli protestoların gölgesinde kalmış gibi görünse de Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki kostümler dikkat çekti. Şarkılardan da sahne performanslarından da rol çaldı
İlginç kostümler, sıra dışı performanslar ve öfkeli protestolar... Tüm bunların hepsi, bu yıl 68'incisi İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda gerçekleşti.
İsviçre temsilcisi Nemo'nun 'The Code' adlı şarkıyla 591 puan alarak birinci seçildiği 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda, ikinci sıradaki Hırvatistan 547 puanda kalırken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırayı aldı.
Yarışmanın düzenlendiği Malmö Arena'nın dışında gerçekleşen İsrail protestoları ile İsrail temsilcisinin sahnede yuhalanmasını içeren bir dizi politik olayın gösteriyi gölgede bıraktığı düşünülebilir. Bu nedenle organizatörler eğlenceye ve ışıltıya odaklanmayı sürdürmekte zorlansalar da sahne performanslarını sergileyen yarışmacıların kıyafet seçimleri dikkatleri bu noktada yoğunlaştırmayı başardı.
Deyim yerindeyse, yarışmada şarkılar ve sahne performansları kadar kıyafetler de yarıştı.
Yarışmanın birincisi Nemo, yerçekimine meydan okuduğu sahne performansında ilginç bir platform üzerinde şarkı söylerken, mini etek ve kürklü kıyafetiyle de ilgiyi üzerinde topladı.
İngiltere'nin temsilcisi Olly Alexander, 'Dizzy' performansıyla olduğu kadar kıyafet seçimiyle de baş döndürücüydü.
Finlandiya'nın temsilcisi Windows95man, sahneyi adeta ateşe verdiği gösterisinde tişört altına giydiği ince iç çamaşırıyla cesur ve bir o kadar da ilginç bir sahne görünümü sergiledi.
Hırvatistan'dan Baby Lasagna, 'Rim Tim Tagi Dim'le kalabalığı coşturdu ve bu ona ikinciliği getirdi. Şarkıcı, sahnede geleneksel motiflere yer verdiği bir kıyafetle ülkesini temsil etti.
İrlanda'yı temsil eden Bambie Thug, Eurovision'a şeytani hava kattı. Kostüm, saç ve makyajda sınırları zorladı ve akılda kalmayı başardı.
Yarışmayı iki kez kazandığı için Eurovision Kraliçesi olarak anılan İsveçli Loreen, sonuçlar açıklanmadan önce sahne performansı sergiledi. Metalik kıyafetiyle sahnede adeta uçuşa geçti.
PROTESTO SESLERİ
Şarkılar, performanslar ve kostümler yarışmanın renkli kısmını oluştursa da bu yıl Eurovision İsrail protestolarıyla anılacak gibi görünüyor. İsrailli şarkıcı Eden Golan, 'Kasırga' adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı. Golan'ın şarkısını söylediği sırada Filistin'e destek sloganları da salonda duyuldu.
İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.
Malmö Arena'nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu bir grup da gündüz saatlerinde İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmiş, gözaltına alınanlar olmuştu.