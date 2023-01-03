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Evde Bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı zammı, 2023 yılı asgari ücrete yapılan yüzde 54,6'lık zammın ardından gündeme geldi. Asgari ücret 8 bin 506 TL yükselirken, evde bakım maaşı da dahil olmak üzere pek çok kalemde değişiklik yapıldı. İşte, 2023 evde bakım maaşı zammı ve ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

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  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? aramaları, 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından hız kazandı. 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,4'lük zamla birlikte 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok alanda ücret değişikliği yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım muhtaç olan vatandaşlara verilen evde bakım maaşının ne kadar olduğu ve ne zaman verileceği merak konusu oldu. İşte, 2023 Evde bakım maaşı aylığı zammı ne kadar oldu ve  ne zaman ödenecek sorusunun cevabı ve konuya ilişkin detaylar...
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2023 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 yılında 8 bin 506 TL olarak ödenen evde bakım aylığına % 10 zam gelmesi halinde 3699 TL, % 20 zam gelmesi durumunda 4 bin 3 TL ve %30 zam gelmesi halinde 4 bin 336 TL olacak.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 OCAK LİSTESİ

    Evde Bakım Maaşı yatan iller Ocak ayı listesi henüz yayınlanmadı. Ocak ayı ödemeleri 15 Ocak'ta belli olacak.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

     
  • EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Evde bakım maaşı Ocak'ta ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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