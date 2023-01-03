Evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? aramaları, 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından hız kazandı. 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,4'lük zamla birlikte 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte birçok alanda ücret değişikliği yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım muhtaç olan vatandaşlara verilen evde bakım maaşının ne kadar olduğu ve ne zaman verileceği merak konusu oldu. İşte, 2023 Evde bakım maaşı aylığı zammı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek sorusunun cevabı ve konuya ilişkin detaylar...